Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В Первой СРО высказались о предложении размещать баннеры об инвестициях на сайтах БК

В Первой СРО высказались о предложении размещать баннеры об инвестициях на сайтах БК
Аудио-версия:
Комментарии

В Первой СРО прокомментировали идею об обязательном размещении баннеров об инвестициях на сайтах букмекеров во время обсуждения законопроекта в Общественной палате РФ, сообщается на сайте ведомства.

«Мы как высокорисковый бизнес будем обязаны направлять людей в другой высокорисковый бизнес. Нам это не очень понятно.

Мы не являемся специалистами в финансовых инструментах. У нас представлены только ставки на спорт – никаких других инструментов, событий у нас не предусмотрено. Мы не уверены, что данный баннер должен быть у нас расположен.

Если эта история останется, то хотелось бы, чтобы в законе был указан размер, содержание, расположение. Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, поэтому пока сложно давать экспертную оценку», – заявила вице-президент по правовым вопросам союза Первой СРО Букмекеров Светлана Горбунова.

Законопроект предполагает размещение информации о существующих финансовых инструментах, в том числе инвестиционных, предназначенных для получения населением дополнительного дохода, на сайтах букмекерских компаний. Кроме того, букмекеры должны будут указывать в рекламе и на сайтах предупреждения о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android