В Первой СРО высказались о предложении размещать баннеры об инвестициях на сайтах БК

В Первой СРО прокомментировали идею об обязательном размещении баннеров об инвестициях на сайтах букмекеров во время обсуждения законопроекта в Общественной палате РФ, сообщается на сайте ведомства.

«Мы как высокорисковый бизнес будем обязаны направлять людей в другой высокорисковый бизнес. Нам это не очень понятно.

Мы не являемся специалистами в финансовых инструментах. У нас представлены только ставки на спорт – никаких других инструментов, событий у нас не предусмотрено. Мы не уверены, что данный баннер должен быть у нас расположен.

Если эта история останется, то хотелось бы, чтобы в законе был указан размер, содержание, расположение. Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, поэтому пока сложно давать экспертную оценку», – заявила вице-президент по правовым вопросам союза Первой СРО Букмекеров Светлана Горбунова.

Законопроект предполагает размещение информации о существующих финансовых инструментах, в том числе инвестиционных, предназначенных для получения населением дополнительного дохода, на сайтах букмекерских компаний. Кроме того, букмекеры должны будут указывать в рекламе и на сайтах предупреждения о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх.