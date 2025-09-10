Скидки
ITIA запустило сервис для разоблачения договорных матчей в теннисе

ITIA запустило сервис для разоблачения договорных матчей в теннисе
Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) запустило сервис обмена сообщениями, который позволит спортсменам сообщать о договорных матчах и иных коррупционных действиях.

Сервис получил название The Line, он работает на базе мессенджера и доступен исключительно игрокам, официальным лицам, тренерам, агентам и вспомогательному персоналу. Данные, помимо обычного уровня защиты, обладают дополнительной её степенью.

«Мы рады запустить сервис The Line, который делает обращение в ITIA проще, чем когда-либо. Очень важно, что мы устраняем барьеры для обмена информацией. The Line не только прост в использовании, но и предлагает дополнительную защиту для пользователей. Неформальная прямая линия связи между игроками и ITIA позволит избежать непреднамеренных нарушений правил», – заявила генеральный директор ITIA Карен Мурхаус.

