Светлана Журова: если мы ограничим нормальных букмекеров, расцветут все нелегальные

Депутат Госдумы Светлана Журова призвала бороться с нелегальными букмекерами, сообщает «Советский спорт».

«Если мы ограничим нормальных букмекеров, то расцветут все нелегальные. Давайте лучше озаботимся блокировкой неофициальных контор, чей рынок гораздо больше, а доход у них идёт мимо кассы, налогов и развития спорта. Официальные букмекеры спонсируют мероприятия, федерации, лиги, платят налоги, делают отчисления на детский спорт, а серые конторы — ничего», — заявила Журова.

Кроме того, она отметила, что реклама букмекерских компаний частично финансирует российский спорт за счёт механизма целевых отчислений.

«Я знаю, что реклама букмекерских компаний — это прибыль в детский спорт», — подчеркнула Журова.

Комментарии
