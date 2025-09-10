Скидки
В ЕРАИ назвали главную причину роста объёма ставок в России

В ЕРАИ назвали главную причину роста объёма ставок в России
Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачёв назвал главную причину роста букмекерского рынка в России.

«На мой взгляд, самая главная мотивация для спортивных федераций при проведении спортивных соревнований – развитие своего вида спорта, повышение уровня подготовки спортсменов и сборных команд, а также поддержание здорового образа жизни населения.

Ключевой причиной роста объёма ставок является сокращение доли нелегального сегмента рынка благодаря эффективной работе ЕРАИ. Распределение между видами спорта в большей степени зависит от сезонности и качества спортивных соревнований», — приводит слова Грачёва «Большой Спорт».

