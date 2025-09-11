Скидки
Канело — Кроуфорд: стал известен фаворит боя

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса, который возглавит самый ожидаемый бой последних лет. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

Трансляцию турнира планирует показать Netflix, начало — в 3:00 мск. Ну а главный бой стартует не раньше 7:00.

Букмекеры не видят явного фаворита, но отдают предпочтение мексиканцу. Сделать ставку на победу Альвареса можно с коэффициентом 1.68. Шансы Кроуфорда оценили котировкой 2.40. Пари на ничью доступно за 14.50.

Аналитики считают, что бой продлится всю запланированную дистанцию. Поставить на такое развитие событий можно за 1.32. На досрочное завершение поединка предлагают котировку 3.25.

