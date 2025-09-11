СКА — «Трактор»: букмекеры оценили шансы команд

Петербургский СКА и челябинский «Трактор» сыграют в четверг, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворцы». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах явного фаворита не выделяют. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, а победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет приблизительно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.70 (ничья в основное время).

Вместе с тем аналитики не сомневаются в высокой результативности: тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.