СКА — «Трактор»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ СКА — «Трактор».

Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.07.

Ждём сдержанный первый период и осторожную работу на чужой синей. СКА попытается нагрузить соперника длинными сменами и вторыми волнами, «Трактор» может гасить темп через нейтральную зону и играть вертикально после перехватов. У хозяев есть ресурсы для позиционного давления, у гостей — хорошая игра на подборе. Если петербуржцы уберут лишние удаления, матч быстрее уйдёт к их сценарию.

Прогноз: близкая игра, разбитая на детали, с небольшим преимуществом площадки. Однако в качестве ставки можно было бы рассмотреть высокую результативность, а именно тотал каждой команды больше 1.5 шайбы. Вариант посмелее — 1Х через тотал больше 4.5 шайбы. Пока что ни одна из сторон не показывала надёжной игры в обороне на старте сезона, пропускают много. А петербуржцы могут быть сильнее за счёт домашней атмосферы.