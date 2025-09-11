«Металлург» — «Динамо»: назван фаворит матча КХЛ

В четверг, 11 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.19, а победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.99.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.25 (ничья в основное время).

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей в предстоящем матче. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.70, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.