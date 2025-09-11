Скидки
«Металлург» — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
«Здесь и сейчас динамовцы слабее магнитогорцев. Команда Кудашова дома после 40 минут вела 2:0 у «Сочи», но в итоге проиграла. Налицо проблемы с дисциплиной плюс тяжёлые ноги, бело-голубые не могут держать темп все три периода. Не уверены в себе вратари, а штаб не может похвастать талантом к антикризисному реагированию прямо по ходу неудачного матча.

Все это подталкивает к ставке на уверенную, с разницей минимум в две шайбы, победу «Металлурга». В команде Разина проблемы скорее межличностные, психологические. Домашняя осечка в игре с «Салаватом» выглядит всё-таки как досадная случайность. Ведь обученному, умеющему обороняться «Ак Барсу» та же «Магнитка» в этом чемпионате сумела забросить четыре. Атака хозяев сомнёт динамовцев. Зрители точно увидят больше пяти заброшенных в этой встрече», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

