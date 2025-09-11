СКА — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.98.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В двух матчах с участием «Трактора» в этом сезоне было заброшено 14 шайб, в двух матчах с участием СКА – 16. У питерцев очень слабая вратарская бригада, у челябинцев североамериканский вратарь-новичок, не знакомый со спецификой игры в нашей лиге. У хозяев полный бардак в защите, гости ещё не отошли от предсезонных нагрузок. Все факторы – за то, что это вновь будет суперрезультативный матч. Тотал выше пяти шайб соперники пробьют точно, а можно рискнуть и поставить на семь-восемь забитых.

Если говорить об исходе, то шансы гостей на победу выше. Тот проходной двор, который устраивает в своей зоне оборона СКА, за два дня не «забетонируешь», не исправишь. Уж если «Шанхай» с торпедовцами делали в атаке что хотели, так уж звёздному нападению «Трактора» сам бог велел делать результат. У уральцев классная глубина состава. В Астане их тащила тройка с Ливо и Дер-Аргучинцевым, «Нефтехимик» обыграли Глотов с Григоренко. Питер в креативе пока неубедителен. Так что челябинцы точно забьют намного больше хозяев и выиграют без всяких сомнений», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».