Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амкал» — «Салют»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России

«Амкал» — «Салют»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Салют».

Ставка: победа «Амкала» за 2.40.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Салют Белгород
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амкал» с каждым матчем набирает обороты и уже перестал восприниматься просто как медийный проект. Команда укрепила состав игроками с профессиональным опытом, и это заметно по организации игры и уверенности в атаке. Хорошо работают фланги, есть скорость и умение использовать свободные зоны. Также не удивлюсь, если на поле выйдет 70-летний (!) бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев и даже забьёт гол!

«Салют» выступает на более скромном уровне, действует проще и больше полагается на борьбу, как и большинство команд ПФЛ. Думаю, здесь класс исполнителей всё же на стороне «Амкала», и именно это должно стать решающим фактором», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android