«Амкал» — «Салют»: прогноз Алексея Гасилина на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Салют».

Ставка: победа «Амкала» за 2.40.

«Амкал» с каждым матчем набирает обороты и уже перестал восприниматься просто как медийный проект. Команда укрепила состав игроками с профессиональным опытом, и это заметно по организации игры и уверенности в атаке. Хорошо работают фланги, есть скорость и умение использовать свободные зоны. Также не удивлюсь, если на поле выйдет 70-летний (!) бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев и даже забьёт гол!

«Салют» выступает на более скромном уровне, действует проще и больше полагается на борьбу, как и большинство команд ПФЛ. Думаю, здесь класс исполнителей всё же на стороне «Амкала», и именно это должно стать решающим фактором», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».