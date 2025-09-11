Скидки
«Нефтехимик» — «Динамо» Минск: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

«Старт сезона получился неудачным для «Нефтехимика», который в межсезонье возглавил новый главный тренер Игорь Гришин. В первом матче регулярного чемпионата нижнекамцы дома были разгромлены «Северсталью» (0:5), а затем упустили преимущество во встрече с «Трактором» (3:4). Пока заметно хромает игра команды в обороне, а вот в чужой зоне «Нефтехимик» выглядит интересно, но реализация моментов оставляет желать лучшего.

Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Нижнекамск
Динамо Мн
Минск
Нижнекамск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Минское «Динамо» стартовало позднее всех — 9 сентября команда Дмитрия Квартальнова провела на выезде свой первый матч со «Спартаком». Тренерский штаб переживал по поводу потери игрового тонуса, но минчане провели очень ровный матч и уверенно победили со счётом 3:0. Отлично сыграл в своей дебютной встрече за «Динамо» канадский вратарь Зак Фукале, которого после матча отметил в раздевалке и сам Квартальнов. Хорошо себя проявил и новичок минчан Алекс Лимож, который забил гол и сделал результативную передачу.

Последние четыре матча между командами завершились победами минского «Динамо» — считаются фаворитами гости и в предстоящей игре. Но «Нефтехимик» с каждым матчем нравится всё больше, поэтому не стал бы ставить против них — верю в результативный матч с обилием голов от обеих команд», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

