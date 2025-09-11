«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 11 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.85.

«После триумфа в Кубке Гагарина в сезоне-2023/2024 «Металлург» провёл прошлый чемпионат гораздо скромнее, но это яркое межсезонье явно вернуло болельщикам былой оптимизм. Подписания Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского стали фурором: оба форварда умеют играть быстро, креативно и являются звёздами КХЛ. Трансферная кампания Магнитогорска не ограничилась двумя топовыми подписаниями, добавим сюда легионера Дерека Барака, сохранение крепкой оборонительной линии и вратарской бригады — и вот перед нами команда, которая снова претендует на высокие позиции. Старт сезона Магнитогорск провёл достойно: обыграл «Ак Барс» по буллитам (4:3) и лишь в овертайме уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3. Даже в этих встречах было видно, что команда Разина всё так же умеет перестраиваться по ходу игры и может побороться с любым соперником.

Для московского «Динамо» начало сезона оказалось турбулентным. Поражение от ЦСКА с разгромным счётом (2:6) и неожиданная осечка против «Сочи» (2:3 по буллитам) вряд ли соответствуют статусу одного из фаворитов КХЛ. Но важно помнить, что это лишь первые шаги в длинном чемпионате. Топ-клубы часто используют сентябрь как время для поиска оптимальных сочетаний, тем не менее тревожные звоночки есть, ведь любым командам важно начинать самый длинный отрезок сезона с побед, чтобы зарядиться вдолгую. Пока что одна из лучших оборон лиги сбоит.

Чего я жду от матча? У нас имеются все компоненты для зрелищного хоккея: «Металлург» на старте сезона играет с азартом и заряжен на возвращение в число фаворитов. «Динамо», напротив, пока ищет баланс, и давление от двух подряд поражений может сказаться на уверенности игроков. Москвичам важно как можно скорее прервать неудачную серию, но делать это на выезде в Магнитогорске будет очень непросто», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».