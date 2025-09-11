«Сатурн» — «БроукБойз»: прогноз Фёдора Маслова на игру Кубка России

Блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч Кубка России «Сатурн» — «БроукБойз».

Ставка: проход «БроукБойз» за 1.62.

«В этом розыгрыше Кубка России я решил действовать очень просто — до последнего буду поддерживать команды Медиалиги. Всё-таки мы идём вместе уже достаточно давно, и для меня это вопрос принципа, поэтому в матче «Сатурн» — «БроукБойз» мой выбор очевиден.

Да, перед игрой у медиакоманды было немало проблем: несколько игроков находились в лазарете, плюс у части команды случилось пищевое отравление. Но я надеюсь, что все успеют восстановиться и будут готовы выйти на поле. В такой ситуации я считаю, что ставка должна быть не на победу в основное время, а именно на проход в следующий раунд «Броуков», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».