Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Амкал» — «Салют»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России 11 сентября

«Амкал» — «Салют»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России 11 сентября
Комментарии

Известный блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч 1/64 финала Кубка России, в котором сыграют «Амкал» и «Салют».

Ставка: проход «Амкала» в следующий раунд за 1.73.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Салют Белгород
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Амкала» в этом матче снова будет интересное представление — за команду в этом кубковом матче сыграет 70-летний Александр Медведев, бывший глава правления «Зенита».

В остальном же команда, думаю, подойдёт к игре в максимально боевом составе. Цель «Амкала» проста: пройти дальше, дойти до соперника уровня РПЛ и заодно «украсть» перформанс у 2Drots. Поэтому в этой встрече логично рассматривать проход «Амкала», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Медиаклубы в Кубке России: Смолов и Ари выручают «БроукБойз», а «Амкал» ставит рекорды
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android