«Амкал» — «Салют»: прогноз Фёдора Маслова на матч Кубка России 11 сентября

Известный блогер Фёдор Маслов дал прогноз на матч 1/64 финала Кубка России, в котором сыграют «Амкал» и «Салют».

Ставка: проход «Амкала» в следующий раунд за 1.73.

«У «Амкала» в этом матче снова будет интересное представление — за команду в этом кубковом матче сыграет 70-летний Александр Медведев, бывший глава правления «Зенита».

В остальном же команда, думаю, подойдёт к игре в максимально боевом составе. Цель «Амкала» проста: пройти дальше, дойти до соперника уровня РПЛ и заодно «украсть» перформанс у 2Drots. Поэтому в этой встрече логично рассматривать проход «Амкала», — приводит слова Маслова «Ставка ТВ».