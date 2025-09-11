«Металлург» — «Динамо» Москва: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Магнитогорске

В четверг, 11 сентября, на «Арене-Металлург» в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не выделяют явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.19, а победа московского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.99.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.25 (ничья в основное время). Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей в предстоящем матче. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.70, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Стартовый тонус чуть лучше у хозяев. «Металлург» открыл сезон победой в матче с «Ак Барсом» в серии буллитов (4:3 Б), а затем в овертайме уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Это три очка из четырёх возможных. У «Динамо» лишь одно очко после двух поражений — 2:6 от ЦСКА и 2:3 Б от «Сочи» при 2:0 по ходу встречи.