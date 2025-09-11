СКА — «Трактор»: ставки и коэффициенты на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и челябинский «Трактор» сыграют в четверг, 11 сентября, в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах явного фаворита не выделяют. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, а победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50. Разница в вероятности составляет приблизительно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.70 (ничья в основное время). Вместе с тем аналитики не сомневаются в высокой результативности: тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Старт у петербуржцев нервный. В день открытия команда Игоря Ларионова уступила «Шанхайским Драконам» со счётом 4:7, а затем проиграла «Торпедо» в овертайме — 2:3 ОТ.

«Трактор» вошёл в сезон через Кубок Открытия, однако уступил «Локомотиву» в серии буллитов — 1:2 Б. Затем проиграл «Барысу» в овертайме, а первую победу одержал накануне в Нижнекамске — 4:3.