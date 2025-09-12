«Рубин» — «Динамо» Махачкала: стал известен фаворит

После сентябрьской паузы Российская Премьер-Лига возобновится в Казани. Местный «Рубин» примет махачкалинское «Динамо» 12 сентября на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 2.05, а успех «Динамо» Махачкала идёт за 3.85.

На ничью предлагается сделать ставку с коэффициентом 3.40.

При этом эксперты считают, что матч получится «низовым». Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — в 1.58.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Гол в каждом тайме доступен за 2.05.