«Рубин» — «Динамо» Махачкала: назван самый вероятный счёт

После сентябрьской паузы Российская Премьер-Лига возобновится в Казани. Местный «Рубин» примет махачкалинское «Динамо» 12 сентября на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Поставить на победу «Рубина» можно с коэффициентом 2.05, а успех «Динамо» Махачкала идёт за 3.85. На ничью предлагается сделать ставку с коэффициентом 3.40.

Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — в 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (6.00). Следом идут 1:0 в пользу хозяев (6.50), а также нулевая ничья, на которую выставлен коэффициент 7.00.

