«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.00.

У «Рубина» часть сборников подоспеют лишь в среду — фактически времени на подготовку мало. Тактический рисунок читается примерно следующим образом. Хозяева будет пробовать владеть мячом и быть острее за счёт стандартов и рывков Даку. Для «Динамо» Мх выход — аккуратный блок и поиск забросов за спину. Тренд матча — «низовой».

Игра должна быть близкая по счёту, однако с преимуществом казанцев по качеству моментов. Ожидаем, что «Рубин» не проиграет при тотале до трёх голов. Базовый вариант счёта — 1:0 в пользу казанцев. Фактор поля и форма Даку перевешивают, тогда как махачкалинцам без полноценной ударной связки и после кадровых перестроек будет сложнее вскрывать оборону. Особенно на выезде.

