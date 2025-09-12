Скидки
Букмекеры оценили шансы «Торпедо» победить «Волгу»

Букмекеры оценили шансы «Торпедо» победить «Волгу»
12 сентября 2025 года в матче 10-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» из Москвы и «Волга» из Ульяновска. Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 55% вероятности.

При этом шансы «Волги» оценили в 5.10 (19%). Ничья идёт с коэффициентом 3.60 (26%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

