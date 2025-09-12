«Торпедо» — «Волга»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Торпедо» — «Волга».

Ставка: «Торпедо» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

«Волга» вполне удобный соперник, потому что в гостях показывает плохие результаты. В этом сезоне она не выиграла ни одной из четырёх встреч на выезде — были ничья с «Чайкой» (1:1) и поражения в матчах с «Челябинском» (0:1), «Уралом» (0:4) и «Шинником» (0:2). Пока ей тяжело окончательно адаптироваться после возвращения в Первую лигу. Этим нужно пользоваться.

На домашнем стадионе клуб из Ульяновска демонстрирует характер, выиграл даже у тульского «Арсенала» (2:1) и «СКА-Хабаровск» (1:0). Поэтому сильно недооценивать его не стоит. Действовать строго от обороны получается далеко не всегда, поэтому главный тренер Михаил Белов продолжает проводить частичную ротацию.

Это касается даже вратарской позиции. В прошлой встрече наставник вернул более опытного Алексея Кеняйкина, после того как молодой Владимир Шайхутдинов пропустил шесть мячей в трёх играх подряд. Да, он сыграл «на ноль» с хабаровским клубом, но ведь и ударов в створ не было. Отсутствует стабильность.

Можно сказать, что «Волга» — команда настроения. Предлагаем поставить на победу «Торпедо» через тотал меньше 3.5 мяча. У московского клуба появится реальный шанс добыть вторую победу в сезоне. Сергей Жуков усмотрел все ошибки своих подопечных и постарается их разобрать вместе с ними.