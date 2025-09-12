Скидки
Стали известны шансы «Байера» в первом матче после отставки тен Хага

12 сентября 2025 года в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Айнтрахт». Встреча состоится на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Начало — в 21:30 мск.

Каспер Юльманн проведёт первый матч у руля «Байера», ранее клуб возглавлял Эрик тен Хаг.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Леверкузена. Поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Айнтрахта» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.

