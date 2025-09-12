«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз на матч 12 сентября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт».

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.65.

Ещё до старта Бундеслиги не укладывалось в голове назначение Эрика тен Хага в «Байер». Тренер, который привёл в плохое состояние «Манчестер Юнайтед», никак не сопоставим с тем футболом, что демонстрирует немецкий клуб. Терпение руководства лопнуло очень быстро. Команду из Леверкузена экстренно принял Каспер Юльманн, запомнившийся своей работой со сборной Дании.

«Айнтрахту» повезло больше. Получилось сохранить стабильность прошлого сезона и главного тренера. Два матча — две убедительные победы. Были обыграны «Вердер» (4:1) и «Хоффенхайм» (3:1). Интересно, что на старте соперники у франкфуртцев и леверкузенцев совпали.

С таким составом команда может позволить себе играть в агрессивный футбол. Предлагаем поставить на то, что «Айнтрахт» не проиграет «Байеру», через тотал больше 2.5 мяча. Пока Каспер Юльманн будет прибираться за Эриком тен Хагом, уйдёт немало времени. А команда из Франкфурта уже в полной готовности и обороты не сбавит.