«Севилья» — «Эльче»: определён фаворит матча чемпионата Испании

12 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Севильи» можно с коэффициентом 2.10, при этом шансы «Эльче» оценили в 3.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча Ла Лиги не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

