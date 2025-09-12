«Севилья» — «Эльче»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Севилья» — «Эльче».

Ставка: «Эльче» не проиграет за 1.82.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что Матиас Алмейда, которому летом делал предложение ЦСКА, подходит под задачи «Севильи». Команду необходимо вернуть на прежний уровень после ужасного прошлого сезона. Пока не похоже, что у тренера это получается. После двух поражений во встречах с «Атлетиком» (2:3) и «Хетафе» (1:2) впервые удалось выиграть — у «Жироны» (2:0).

Впереди непростой соперник. «Эльче» под руководством Эдера Сарабии вышел в Примеру и с ходу показал уверенный футбол. Ни один из трёх матчей он не проиграл — были ничьи с «Бетисом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а в прошлой встрече удалось победить «Леванте» (2:0).

Несмотря на свободные зоны, команда уверенно обороняется за счёт быстрых перехватов и успешных отборов. За лето она не сильно потратилась на трансферы, однако усилилась точечно. Альваро Родригес, потенциал которого всё ещё не раскрыт, сделал две результативные передачи. У него присутствуют задатки лидера.

Предлагаем поставить на то, что «Эльче» не проиграет «Севилье», за 1.82. Сразу на всех футболистов Матиас Алмейда рассчитывать не может, да и дыры в обороне никак не залатать. Подопечные Эдера Сарабии действуют намного интереснее «Жироны» как в обороне, так и в нападении. Плюс сыграет роль дополнительная мотивация Рафаэля Мира. Да и Родригес в любой момент может выдать лучший матч.