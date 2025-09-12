Скидки
Главная Ставки Новости

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ

12 сентября на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах дают небольшой перевес гостям. Поставить на победу «Салавата Юлаева» можно с коэффициентом 2.90, в то время как успех «Автомобилиста» в основное время идёт за 2.15. Овертайм оценивается в 4.60.

Эксперты также считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 4.5 шайбы предлагается за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20.

Если каждая сторона забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75.

Заключить пари на гол в каждом периоде предлагают за 1.77.

