Названы шансы «Арсенала» победить «Ноттингем Форест»

13 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 14:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.41.

Шансы «Ноттингем Форест» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Лондона за 6.50.

