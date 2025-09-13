Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Материалы по теме
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все

Явно большего ждали от Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест», поэтому после победы в матче с «Брентфордом» (3:1), ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения во встрече с «Вест Хэмом» (0:3) португалец был отправлен в отставку, его место занял Ангелос Постекоглу. Тот самый, который выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы в минувшем сезоне.

Уже ни для кого не секрет, что именно успех в еврокубках стоит в качестве основной задачи на сезон. Австралийский специалист предпочитает развитие атак через центр. Его атакующий стиль должен помочь «Ноттингем Форест» быстро прийти в себя.

Пугает другое — за время работы с «Тоттенхэмом» Постекоглу никогда не выигрывал у «Арсенала». Не сможет и в дебютном матче с «Ноттингем Форест». Предлагаем поставить на победу лондонцев через тотал больше 2.5 мяча. Резкая смена парадигмы в пользу атакующего футбола вызовет небольшой сумбур в действиях футболистов гостей. Микель Артета этим воспользуется.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд: подняться на два веса и выиграть — это фантастика
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд: подняться на два веса и выиграть — это фантастика
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android