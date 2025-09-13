«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

Явно большего ждали от Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест», поэтому после победы в матче с «Брентфордом» (3:1), ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражения во встрече с «Вест Хэмом» (0:3) португалец был отправлен в отставку, его место занял Ангелос Постекоглу. Тот самый, который выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы в минувшем сезоне.

Уже ни для кого не секрет, что именно успех в еврокубках стоит в качестве основной задачи на сезон. Австралийский специалист предпочитает развитие атак через центр. Его атакующий стиль должен помочь «Ноттингем Форест» быстро прийти в себя.

Пугает другое — за время работы с «Тоттенхэмом» Постекоглу никогда не выигрывал у «Арсенала». Не сможет и в дебютном матче с «Ноттингем Форест». Предлагаем поставить на победу лондонцев через тотал больше 2.5 мяча. Резкая смена парадигмы в пользу атакующего футбола вызовет небольшой сумбур в действиях футболистов гостей. Микель Артета этим воспользуется.