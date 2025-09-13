«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» пройдёт дерби «Динамо» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 3.05, а победа «Спартака» представлена с коэффициентом 2.58. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Гол в каждом тайме доступен за 1.75.