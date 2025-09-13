Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби

«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби
Комментарии

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» пройдёт дерби «Динамо» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:45 мск.

Материалы по теме
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все
Экспресс на 8-й тур РПЛ с коэффициентом 156.3: дерби «Динамо» — «Спартак» и все-все-все

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 3.05, а победа «Спартака» представлена с коэффициентом 2.58. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Гол в каждом тайме доступен за 1.75.

Материалы по теме
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд: подняться на два веса и выиграть — это фантастика
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд: подняться на два веса и выиграть — это фантастика
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android