«Динамо» — «Спартак»: назван самый вероятный счёт

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» пройдёт дерби «Динамо» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:45 мск.

Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 3.05, а победа «Спартака» представлена с коэффициентом 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.50). Победа «Спартака» со счётом 1:0 доступна за 7.00, на точный счёт 1:0 в пользу «Динамо» выставлен коэффициент 8.30.