Букмекеры оценили шансы «Реала» продлить победную серию

13 сентября 2025 года в матче 4-го тура испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало — в 17:15 мск.

Мадридцы одержали три победы в трёх турах Ла Лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 61% вероятности.

При этом шансы «Реала Сосьедад» оценили в 5.40 (17%). Ничья идёт с коэффициентом 4.30 (22%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.50).