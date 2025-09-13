«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: «Реал» победит с разницей в два и более мяча за 2.60.

Игра с мадридским «Реалом» — это особенное событие для любого испанского клуба. Настраиваться на него нужно по-особому. Пока подопечные Хаби Алонсо идут на серии из трёх побед, выиграв у «Осасуны» (1:0), «Овьедо» (3:0) и «Мальорки» (2:1). Ещё три мяча в минувшей встрече были отменены после вмешательства VAR.

Молодой и талантливый Арда Гюлер успел набрать 1+1, Килиан Мбаппе забил три гола, но оба футболиста участвовали в матчах за сборную. А вот Винисиус Жуниор будет свежее, ведь он в заявку бразильской команды не попал. В текущем сезоне на его счету уже 2+1. Вернулся к тренировкам Беллингем, но пока рано выводить его на поле, а Трент Александер-Арнольд продолжает конкурировать с Карвахалем.

Предлагаем поставить на то, что мадридский «Реал» победит с форой (-1.5). Здоровая конкуренция в составе даёт положительный импульс, а тех, кто выступал за сборные, можно даже заменить, если они будут уставшими. Тем самым удастся сохранить свежесть. А вот «Реал Сосьедад» плохо провёл летнее трансферное окно, а его новый тренер не внушает оптимизма. Нужен опыт, а начинать получать его нужно точно не с Примеры.