«Ахмат» — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд

«Ахмат» после сентябрьской паузы встречает «Локомотив» — один из самых бодро стартовавших в РПЛ. Железнодорожники идут без поражений и в таблице держатся наверху. Матч состоится 13 сентября, стартовый свисток — в 16:45 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита в своих прогнозах. Победа «Ахмата» идёт за 2.70, ничья — за 3.40, а победа «Локомотива» — за 2.76. В целом букмекерский рынок ждёт вязкую игру без большого перекоса в одну сторону в предстоящем матче.

Со ставками на тоталы тоже плюс-минус паритет. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Рынок «обе забьют» держится на уровне 1.85 и выглядит логично с учётом формы атакующей линии у соперников.

