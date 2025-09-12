«Рубин» — «Динамо» Махачкала: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Рубина» и ТМ 3.5 за 2.60.

«Первый матч 8-го тура пройдет в Казани. Местный «Рубин» принимает «Динамо» из Махачкалы. Хоть команды и находятся в турнирной таблице рядом, «Рубин» — седьмой, а «Динамо» — на девятом, но хозяева являются фаворитами. На их победу предлагается коэффициент 2.10 (это первый прогноз на рассмотрение) против 3.90.

И это неудивительно, ведь «Рубин» играет дома, статистика матчей между собой говорит в пользу хозяев (за прошедшие два года четыре победы из четырёх матчей). К тому же состав «Рубина» стабильнее и сильнее, чем у гостей. У хозяев есть Даку, который так же, как и в прошлом сезоне, регулярно забивает, а у гостей — очередная продажа игрока, уже третья в этот трансферный период (Пальцев пополнил ряды «Краснодара»).

Хозяева в пяти домашних матчах не забили лишь раз, проиграв «Спартаку» 0:2. Гости в четырёх выездных матчах забили лишь раз. Поэтому мой прогноз — победа «Рубина» и тотал меньше 3.5 за 2.60. В большое количество голов я не верю, но «Рубин» победит точно и, скорее всего, всухую», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».