«Рубин» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Рубина» за 2.13.

«Казанский «Рубин» здорово стартовал в сезоне-2025/2026 — в первых четырёх матчах команда Рашида Рахимова добыла три победы и сыграла вничью с «Зенитом». А дальше наступил спад, который потихоньку можно назвать даже серьёзным. Шесть встреч, и всего лишь одна победа, да и та добытая с трудом над еле играющим «Ростовом», зато было два подряд разгрома — 1:5 в Москве от армейцев, а затем — 0:3 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
У махачкалинского «Динамо» сезон пока похож на американские горки — то одна серия, то другая, и так уже несколько раз. Стартовала команда Хасанби Биджиева с двух матчей без побед, а дальше была серия из четырёх встреч без поражений, включавшая три победы: над «Ахматом», «Пари НН» и московским «Спартаком» в серии пенальти в рамках группового этапа Кубка России. Сейчас же у динамовцев два поражения подряд с общим счётом 0:6.

Обе команды уже давненько не выигрывали, но при этом важно помнить, что матч пройдёт в Казани. Махачкалинцы в трех выездных встречах в рамках чемпионата России ни разу не победили. Что касается «Рубина», то дома они провели четыре матча в сезоне — два выиграли, про ничью с «Зенитом» я писал выше, однако было и поражение от «Спартака». Тогда красно-белые выдали лучшую встречу лета, так что неудивительно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

