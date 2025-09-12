«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз Павла Яковлева на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт».

Ставка: «Айнтрахт» забьёт в первом тайме за 1.91.

«У «Байера» сменился тренер – вместо Эрика тен Хага пришёл Каспер Юльманн, у которого было недостаточно времени, чтобы подготовить команду в перерыве на матчи сборных.

«Айнтрахт» находится в потрясающей форме – две уверенные победы в стартовых турах.

Думаю, что у Юльманна было мало времени, чтобы настроить всё так, как он хочет. Новый тренер – всегда перестройка, новые требования. Будет интересно понаблюдать за его работой в «Байере».

Мой первый прогноз – «Айнтрахт» забьёт в первом тайме. В первых двух турах «Айнтрахт» забивал по два мяча в первых таймах, а «Байер» пропускал. Второй прогноз – тотал больше 4.5 углового в первом тайме. Обе команды создают много опасных моментов, команды играют между собой результативно, ожидаю красивый футбол», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».