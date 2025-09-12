«Торпедо» — «Волга»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Волга».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1) за 2.35.

«Торпедо» тяжело начало сезон: команда редко радует результативностью и периодически терпит крупные поражения. Однако на своём поле москвичи стараются играть первым номером, активно используют фланги и стандарты. «Волга» уверенно справляется с аутсайдерами, но в гостях выглядит гораздо слабее — всего одно набранное очко. В таких условиях преимущество должно быть на стороне хозяев, которые способны закрепить успех и выиграть с разницей минимум в два мяча.

Для «Торпедо» это шанс подняться с нижней части таблицы, а ставка на фору (-1) за 2.35 выглядит оправданным выбором с небольшой подстраховкой», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».