Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Волга»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги

«Торпедо» — «Волга»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Первой лиги «Торпедо» — «Волга».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1) за 2.35.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» тяжело начало сезон: команда редко радует результативностью и периодически терпит крупные поражения. Однако на своём поле москвичи стараются играть первым номером, активно используют фланги и стандарты. «Волга» уверенно справляется с аутсайдерами, но в гостях выглядит гораздо слабее — всего одно набранное очко. В таких условиях преимущество должно быть на стороне хозяев, которые способны закрепить успех и выиграть с разницей минимум в два мяча.

Для «Торпедо» это шанс подняться с нижней части таблицы, а ставка на фору (-1) за 2.35 выглядит оправданным выбором с небольшой подстраховкой», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Торпедо» — «Волга». Может, хотя бы в этот раз всё получится?
«Торпедо» — «Волга». Может, хотя бы в этот раз всё получится?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android