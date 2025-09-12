«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Адмирал».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.30.

«Сибирь» подошла к сезону-2025/2026 с частично обновлённым составом. В команду пришел Чейз Приски и вратарь Луи Доминге, в атаке появились Никита Сошников и Скотт Уилсон. Несмотря на неплохой набор фамилий, пока же статистика удручает: «Сибирь» остаётся единственной командой КХЛ, не забросившей ни одной шайбы в новом сезоне. Первый матч сезона против «Амура» завершился поражением 0:2, и болельщики ждут от команды эмоционального ответа другой дальневосточной команде. Вторая игра подряд без голов стала бы настоящим провалом, поэтому можно ожидать агрессивного старта и активной игры впереди.

«Адмирал» традиционно берёт не звёздностью состава, а характером и дисциплиной. «Моряки» сохранили рабочую модель, провели ровное межсезонье и точечно усилились Владиславом Леонтьевым, Семёном Кошелевым и Кайлом Олсоном. Оборона «Адмирала» во главе с Либором Шулаком также действует эффективно. Начало сезона подтверждает эту боеспособность: победа над «Шанхаем» (4:3 по буллитам) и упорное противостояние против ЦСКА (0:1) говорят о том, что команда готова сражаться даже против фаворитов.

Чего я жду от матча? Гости выглядят более собранными на старте, но перелёты и плотный календарь могут дать о себе знать. «Сибирь» же будет отчаянно пытаться не попасть на безголевую серию, особенно при поддержке домашних трибунах. Оба соперника умеют играть строго, но фактор мотивации у «Сибири» сейчас выше: забить и зацепиться за результат. «Адмирал» не станет закрываться, поэтому встреча должна получиться результативной», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».