«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5 за 1.96.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Состоявшаяся в среду разгромная победа «Автомобилиста» очень впечатлила. Вроде бы дисциплинированный, обученный, умеющий эффективно обороняться «Ак Барс» пропустил от уральской команды сразу шесть шайб, да ещё и дома. Добиться такого громкого успеха команде Заварухина помог один из главных её козырей: индивидуально сильное нападение. Даже при всех проблемах с сыгранностью сумма мастерства форвардов так велика, что один этот фактор делает результат.

А у «Салавата», как мы видим в этой регулярке, достаточно проблемная оборона — она может начать ошибаться в любой момент, причём серийно. Так что у звёзд «Автомобилиста» вновь все шансы сделать результат. Да, хозяева чуть посвежее после трёхдневной мини-паузы. Забросить пару шайб они тоже способны. Но это обеспечит матчу разве что высокую результативность: тотал больше пяти шайб выглядит гарантированным выигрышем. А вот на исход не повлияет — победу с уверенной разницей одержит команда Заварухина», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

