«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.89.

«Противостояние Уфы и Екатеринбурга всегда вызывает повышенный интерес зрителя. Всё же армии болельщиков и у тех, и у других достаточно обширны.

Старт сезона для «Автомобилиста» вышел неоднозначным: с одной стороны, есть победа в Казани и шесть заброшенных шайб. При этом подопечные Заварухина уступили в Тольятти «Ладе», ведя по ходу матча. Стефан Да Коста, несмотря на возраст, в полном порядке, Рид Буше начал забрасывать, а это говорит о том, что соперникам «Автомобилиста» точно будет не сладко.

«Салават Юлаев» заходит в этот сезон командой, которую лишили шанса на мечту. Но Виктор Козлов совершенно не зря ест свой хлеб. В Магнитогорске Уфа смогла за пять минут до конца матча счёт сравнять, а в овертайме — прямо-таки зубами вырвать два очка на тяжёлом выезде: Хмелевски вовремя проявил себя. Уфа впервые в чемпионате сыграет на родной арене, это точно заставит «Салават Юлаев» понестись вперёд с первых минут, недонастроя не случится. Легионеры, кроме Хмелевски, пока не блещут, но их имена нам будто бы намекают, что сила «Салавата Юлаева» будет не в отдельно взятом звене, она заключается в целостности всего состава и эмоциональной составляющей команды. С этим всё в порядке, а значит, и победа на родном льду от Уфы в матче с «Автомобилистом» никуда не денется.

Прогнозирую большое количество шайб и дерзкий хоккей, который понравится уфимскому зрителю. Тем более что его команда победит», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».