«Сочи» – ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – ЦСКА.

Ставка: ничья за 4.90.

«Творить сенсации на самом старте у сочинцев в этом сентябре получается чуть ли не лучше всех. Команда Крикунова должна была брать два очка у «Спартака», а в гостях у «Динамо» отыгралась с 0:2 и заслуженно победила. Черноморцы хорошо подготовились к текущей стадии чемпионата. А теперь на их стороне будет еще и фактор домашних стен, что, безусловно, добавит эмоций.

В то же время ЦСКА пока выделяется прежде всего привычной для команд Никитина рациональностью. Соперник грубо ошибается в обороне – забиваем шесть, как в дерби с «Динамо». Соперник действует грамотно и дисциплинированно – не тратим лишних сил, бережем минимальную разницу в счете. В среду дома против «Адмирала» это сработало. Но в гостях у «Сочи» может и подвести. С учетом всех сильных сторон сегодняшней команды Крикунова рекомендовал бы ставить на ничью в основное, можно и рискнуть, выбрав минимальную победу хозяев. Но много шайб точно не увидим – 4-5 заброшенных видятся максимум», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».