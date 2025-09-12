«Сочи» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» продолжает играть со всеми московскими командами. Первые два экзамена для Владимира Крикунова после возвращения на тренерскую работу в целом можно признать успешными, хоть и результаты встреч были отличающимися. С «Динамо» сочинцы сделали самый настоящий камбэк после 0:2 в первом периоде. Связка Тянулина и Попова поучаствовала в обеих шайбах. А сравняла счёт, наверное, главная звёздочка последних сезонов «Сочи» Тимур Хафизов, он же и буллит забросил победный. Да, по статистике сочинцы уступили бело-голубым, однако ведь и возможности команд, скажем прямо, отличаются.

В противостоянии с ЦСКА на первый план выйдет не только разница в бюджетах, но и в функциональной и чистой хоккейной готовности. Армейцы постепенно доказывают общественности, что стилистически ярославский «Локомотив» уже переехал на станцию московского метро Автозаводская. Игорь Никитин будет испепелять лигу своим хоккеем, неизменно достигая результата. Уже даже есть победа с исключительно футбольным счётом 1:0. Как бы и в Сочи такого не увидеть.

За хозяев льда в этом матче говорит только тот факт, что это первая встреча с болельщиками в регулярке. Да, «Сочи» просто так не отдаст ни один из периодов, однако есть чёткое впечатление, что подопечные Крикунова пока не в состоянии обыграть этот ЦСКА», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».