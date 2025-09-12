«Торпедо» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» с форой (0) за 2.55.

Нижегородское «Торпедо» начало чемпионат с двух побед подряд. Особенно впечатлил волевой обыгрыш «Салавата Юлаева»: после того как соперник перевернул игру со счёта 0:2 на 3:2, «Торпедо» собралось и вырвало победу 4:3. В матче со СКА особую роль сыграл Егор Виноградов, набравший три очка и ставший героем встречи. Этот старт особенно важен для команды под руководством Алексея Исакова, ведь ему досталось непростое наследие от Игоря Ларионова, который три сезона формировал систему игры. И тем ценнее для болельщиков, что торпедовцы побеждают при новом тренере. Однако при всей динамике и агрессии нижегородцев нужно учитывать: два напряжённых матча подряд отняли много сил, а команда всё ещё в поиске стабильности.

Тольяттинская «Лада» вернулась в сезон с победы над «Автомобилистом» со счётом 4:3. Главным героем стал форвард Данила Дяденькин, в прошлом сезоне ставший лучшим снайпером ВХЛ в составе «Норильска». Его гол в третьем периоде оказался решающим и подтвердил, что «Лада» умеет биться до конца. Команда Бориса Миронова по-прежнему делает ставку на дисциплину и организацию игры. Тольяттинцы — одни из потенциальных конкурентов «Торпедо» в борьбе за зону плей-офф, и старт сезона для них не менее важен. Победа над «Автомобилистом» придала уверенности, а выезд в Нижний Новгород — отличная возможность закрепить этот успех.

Чего я жду от матча? «Торпедо» и «Лада» — команды схожего уровня, ориентированные на борьбу за восьмёрку. Нижегородцы будут пытаться сохранить победный ритм, но у гостей есть хорошие шансы увезти очки из Нижнего Новгорода», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».