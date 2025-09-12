БК Леон и «Ротор» представили ретроформу

Букмекерская компания «Леон» и спортивный клуб «Ротор» презентовали уникальную ретроформу, посвящённую важному событию в истории волгоградской команды – противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/1996. В честь юбилея партнёры подготовили серию активностей для болельщиков и воссоздали комплект, в котором футболисты «Ротора» сыграют в матче Первой лиги против КАМАЗа.

Фото: БК «Леон»

В презентации ретроформы приняли участие генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов, игроки основного состава команды, а также Владимир Файзулин – легенда клуба, который входил в тренерский штаб «Ротора» в матче с «МЮ».

Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов:

«Для волгоградских болельщиков серия матчей с «Манчестер Юнайтед» является важной частью клубной истории. Мы с большим трепетом создавали ретроформу и продумывали активности, стремясь подчеркнуть значимость тех матчей и уважение к футболистам, которые писали эту историю. В рамках проекта мы записали интервью с игроками той команды, чтобы воссоздать воспоминания тех встреч. Благодарим БК «Леон» – вместе мы организуем настоящий праздник для наших болельщиков».

PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова:

«Мы знаем, насколько трепетно «Ротор» относится к своей истории, и для нас честь стать частью этого проекта. Матчи 1/32 финала Кубка УЕФА 1995 года – важная веха для клуба и его болельщиков. Мы постарались максимально точно воссоздать форму, в которой «Ротор» выходил на матчи 30 лет назад, и подготовили для всех поклонников специальные активности. Уверена, что атмосфера встречи 14 сентября подарит всем незабываемые эмоции».

