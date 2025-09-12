Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

БК Леон и «Ротор» представили ретроформу

БК Леон и «Ротор» представили ретроформу
Аудио-версия:
Комментарии

Букмекерская компания «Леон» и спортивный клуб «Ротор» презентовали уникальную ретроформу, посвящённую важному событию в истории волгоградской команды – противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/1996. В честь юбилея партнёры подготовили серию активностей для болельщиков и воссоздали комплект, в котором футболисты «Ротора» сыграют в матче Первой лиги против КАМАЗа.

Фото: БК «Леон»

В презентации ретроформы приняли участие генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов, игроки основного состава команды, а также Владимир Файзулин – легенда клуба, который входил в тренерский штаб «Ротора» в матче с «МЮ».

Генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов:

«Для волгоградских болельщиков серия матчей с «Манчестер Юнайтед» является важной частью клубной истории. Мы с большим трепетом создавали ретроформу и продумывали активности, стремясь подчеркнуть значимость тех матчей и уважение к футболистам, которые писали эту историю. В рамках проекта мы записали интервью с игроками той команды, чтобы воссоздать воспоминания тех встреч. Благодарим БК «Леон» – вместе мы организуем настоящий праздник для наших болельщиков».

PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова:

«Мы знаем, насколько трепетно «Ротор» относится к своей истории, и для нас честь стать частью этого проекта. Матчи 1/32 финала Кубка УЕФА 1995 года – важная веха для клуба и его болельщиков. Мы постарались максимально точно воссоздать форму, в которой «Ротор» выходил на матчи 30 лет назад, и подготовили для всех поклонников специальные активности. Уверена, что атмосфера встречи 14 сентября подарит всем незабываемые эмоции».

Рекламодатель ООО «ЛЕОН» ИНН 7707760834

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android