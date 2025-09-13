«Ювентус» — «Интер»: букмекеры оценили шансы

13 сентября 2025 года в матче 3-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.85, а шансы «Интера» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол в каждом тайме доступен за 1.87. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.00.