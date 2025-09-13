Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Интер»: букмекеры оценили шансы

«Ювентус» — «Интер»: букмекеры оценили шансы
Комментарии

13 сентября 2025 года в матче 3-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Интер». «Старая синьора» лучше готова к «великой битве»
«Ювентус» — «Интер». «Старая синьора» лучше готова к «великой битве»

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.85, а шансы «Интера» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Гол в каждом тайме доступен за 1.87. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.00.

Материалы по теме
«Динамо» — «Спартак»: Станкович не захочет, а Карпин не сможет
«Динамо» — «Спартак»: Станкович не захочет, а Карпин не сможет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android