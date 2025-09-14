Скидки
Названы шансы «Ливерпуля» продлить победную серию

14 сентября 2025 года в матче 4-го тура АПЛ сыграют «Бёрнли» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Начало — в 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.36, а шансы «Бёрнли» оценили в 9.20. Ничья идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если в этой встрече забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.00.

