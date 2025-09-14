«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

«Бёрнли» адаптируется к сильнейшей лиге, но календарь не позволяет расслабиться. Он проиграл «Тоттенхэму» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (2:3), пропустив гол с пенальти в добавленное время. Единственной отдушиной стала встреча с «Сандерлендом» (2:0), который тоже поднялся из Чемпионшипа. На очереди чемпион АПЛ.

«Ливерпуль» новый сезон АПЛ начал с трёх побед — во встречах с «Борнмутом» (4:2), «Ньюкасл Юнайтед» (3:2) и «Арсеналом» (1:0). Уго Экитике обосновался в роли форварда и забил два мяча, Флориан Вирц заявил, что не представляет, когда впервые забьёт за «Ливерпуль», но занял место стартового игрока. 1 сентября был завершён трансфер Александера Исака, который стал рекордным в истории АПЛ.

Соперник удобный, можно даже сделать несколько замен ради эксперимента. «Ливерпуль» выигрывал у «Бёрнли» пять последних очных встреч.

Прогнозируем, что команда Арне Слота победит клуб из Бернли, а тотал будет больше 2.5 мяча. Пусть пока обе команды далеки от стабильности, но у чемпиона Англии футболисты способны решить исход на индивидуальном мастерстве, как это сделал Собослаи в матче с «Арсеналом». А ещё не набрал прежний темп Мохамед Салах. У хозяев таких игроков нет, да и многие до сих пор не провели ни минуты в новом сезоне АПЛ.