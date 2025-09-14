Стали известны шансы «Зенита» победить «Балтику»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

14 сентября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Удивительно, но после семи туров калининградский клуб опережает гостей из Санкт-Петербурга на три очка в турнирной таблице.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Балтики» оценивается в 4.92, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.