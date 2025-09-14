«Балтика» — «Зенит»: определён самый вероятный счёт

14 сентября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Балтики» оценивается в 4.92, а на ничейный исход можно поставить за 3.70

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей (6.50). Следом идёт ничья 1:1 (7.00), а также победа «Зенита» со счётом 2:0 (7.80).